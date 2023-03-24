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НовостиПолитика24 марта 2023 2:16

Глава ЕК: в 11-й пакет антироссийских санкций войдут меры против обхода действующих ограничений

Урсула фон дер Ляйен рассказала, на что будет направлен новый пакет санкций против РФ
Мария ПАВЛОВА
Урсула фон дер Ляйен рассказала, на что будет направлен одиннадцатый пакет антироссийских санкций.

Урсула фон дер Ляйен рассказала, на что будет направлен одиннадцатый пакет антироссийских санкций.

Фото: REUTERS

Новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций. Такое заявление сделала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг 23 марта.

«Одиннадцатый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Евросоюз пока не обсуждает введение нового пакета санкций в отношении России. «Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время не обсуждается. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций», – сказал глава шведского правительства.

Напомним, в феврале 2023 года Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России: кого коснулись новые ограничения, читайте здесь на KP.RU.

Как десятый пакет европейских санкций скажется на экономике России, читайте здесь.

В то же время Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию.