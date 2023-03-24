Глава ЕК: в 11-й пакет антироссийских санкций войдут меры против обхода действующих ограничений

Урсула фон дер Ляйен рассказала, на что будет направлен одиннадцатый пакет антироссийских санкций. Фото: REUTERS

Новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций. Такое заявление сделала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг 23 марта.

«Одиннадцатый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Евросоюз пока не обсуждает введение нового пакета санкций в отношении России. «Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время не обсуждается. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций», – сказал глава шведского правительства.

Напомним, в феврале 2023 года Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России: кого коснулись новые ограничения, читайте здесь на KP.RU.

Как десятый пакет европейских санкций скажется на экономике России, читайте здесь.

В то же время Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию.