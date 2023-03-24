Японский аналитик Цутида предупредил Украину о серьезных последствиях роста внутреннего долга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост внутреннего долга Украины вместе с рекордным увеличением внешнего кредитования приведет к серьезным последствиями. Об этом пишет японский аналитик Есукэ Цутида в материале для JB Press.

Автор статьи отметил, что увеличение военных расходов сильно повлияло на финансовую систему Украины, а из-за быстрого роста бюджетного дефицита непогашенный долг Украины в прошлом году увеличился до 128 млрд долларов. Уточняется, что на данный момент страна зависит от международной поддержки, а просьбы о новой помощи становятся уже мантрой.

Сообщается, что внутренний долг украинского правительства в 2022 году был на уровне 39,6 млрд долларов, а большая часть этих денег приходится на «военные облигации», которые выкупает Центробанк Украины.

«Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела», - заявил аналитик.

В статье отмечается, что основную часть государственных облигаций поглощает сам Центральный банк Украины, то есть «государство финансирует облигациями само себя». Как заявляет автор статьи, подобная стратегия может привести к быстрому росту инфляции, которая в уже в этом году составляет 35% в годовом исчислении.

Кроме того, сообщается, что Запад устал помогать Киеву, поэтому «будет все более осторожно относиться к увеличению объемов помощи».

Напомним, в декабре прошлого года в Верховной раде заявили, что государственной долг Украины увеличился на 45% с февраля 2022 года, а объем долга в целом приближается к 80% ВВП.