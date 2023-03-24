Неопознанный предмет обнаружили рядом с «Северным потоком» в Балтийском море Фото: МИД Дании

Датское энергетическое агентство (DEA) обнаружило в Балтийском море вблизи трубопровода «Северный поток — 2» неопознанный объект. Он имеет цилиндрическую форму и не представляет опасности, предварительно выяснили специалисты. О находке DEA сообщило на собственном сайте.

В агентстве отметили, что высота цилиндра составляет около 40 сантиметров, а диаметр — 10 сантиметров. Предположительно, это морской дымовой буй, какие суда используют для подачи сигнала бедствия.

Датские власти решили поднять предмет, чтобы затем исследовать. Для этого пригласили представителей компании Nord Stream AG, оператора газопроводов. Специалисты организации будут участвовать в операции.

Ранее МИД Дании заявил, что не допустит Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках». Ведомство предложило доверять спецслужбам трех стран, которые выясняют детали произошедшего — ФРГ, Швеции и самой Дании.