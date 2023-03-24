Медведев заявил, что уехавшие из России артисты вернутся в страну из-за потери аудитории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артисты, которые не поддержали начало специальной военной операции на Украины и решили покинуть Россию, больше потеряли, чем приобрели. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, указав также на то, что столкнувшись со своей невостребованностью за границей, такие артисты будут вынуждены вернуться.

«Кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться … Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей - у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? ... развлечения для тех, кто уехал отдыхать», - заявил зампред Совбеза в интервью российским СМИ.

Медведев отметил, что артисты стремятся к тому, чтобы у них был более широкий охват аудитории, а также попасть «во всякие чарты попадать», но при выступлении «на площадке для 15 человек» это невозможно.

При этом политик заметил, что сегодня человек живет в «эпоху интернета, эпоху электронных СМИ, эпоху социальных сетей», однако, по его словам, доже в этих условиях нельзя «выпустить какую-то песню, которая сама по себе, без раскрутки и человеческого контакта будет очень долго держаться в хит-параде».

Напомним, в своем интервью Медведев также заявил, что санкциями западные страны борются не с российским руководством, а с обычными гражданами.