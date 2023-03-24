Генерал и полковник ФТС задержаны в Москве за взятку в размере 50 тысяч долларов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) по подозрению во взяточничестве. Как передают «Известия», задержан заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов, а также начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Сообщается, что взятку в размере 50 тысяч долларов собирались передать два бизнесмена, один из которых, предположительно, ранее работал в подразделении по борьбе с коррупцией таможни. В момент «сделки» были задержаны все четверо.

Сейчас устанавливается цель данной взятки. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки, а также проведены обыски и изъято около 40 млн рублей. Заседание суда по вопросу избрания меры пресечения было назначено на 24 марта 2023 года.

Сообщается, что Беглов работает в таможенных органов с 2001 года, а пост замначальника Центрального таможенного управления он получил в 2015 году.

Напомним, на прошлой неделе было заведено уголовное дело в отношении главы Минсельхоза Карелии, который был задержан по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей.