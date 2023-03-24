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НовостиПолитика24 марта 2023 8:20

Медведев назвал доставляемых на Украину военных специалистов законной целью для российской армии

По словам политика, такие военные специалисты подлежат уничтожению
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал доставляемых на Украину военных специалистов законной целью для российской армии

Медведев назвал доставляемых на Украину военных специалистов законной целью для российской армии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военные специалисты, которых доставляют на Украину вместе с поставками вооружения, являются легальной целью для Вооруженных сил (ВС) России и подлежат уничтожению.

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», - заявил политик, назвав таких военных специалистов «комбатантами», а также российскими врагами.

Как заявил Медведев, иностранные специалисты «должны понимать», что на Украине «появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен».

Напомним, в своем интервью зампред Совбеза РФ также сказал о том, что российские войска могут дойти до Львова и Киева для того, чтобы «истребить заразу», указав на необходимость достичь целей специальной военной операции.