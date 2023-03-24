Медведев назвал доставляемых на Украину военных специалистов законной целью для российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военные специалисты, которых доставляют на Украину вместе с поставками вооружения, являются легальной целью для Вооруженных сил (ВС) России и подлежат уничтожению.

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», - заявил политик, назвав таких военных специалистов «комбатантами», а также российскими врагами.

Как заявил Медведев, иностранные специалисты «должны понимать», что на Украине «появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен».

Напомним, в своем интервью зампред Совбеза РФ также сказал о том, что российские войска могут дойти до Львова и Киева для того, чтобы «истребить заразу», указав на необходимость достичь целей специальной военной операции.