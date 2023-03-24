Трамп заявил, что предъявление ему обвинений приведет к «смертям и разрушениям» Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможное предъявление обвинений в его адрес по делу о финансовых махинациях в Trump Organization возможно будет иметь разрушительные последствия для всей страны, приведя в итоге к «смертям и разрушениям».

«Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента Соединенных Штатов, получившего больше голосов, чем любой действующий президент в истории», - написал экс-глава Белого дома, заявив, что такие обвинения может выдвинуть только «дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США».

Трамп заявил, что «всем известно» об отсутствии какого-либо преступления, а также то, что «потенциальные смерти и разрушения», которые станут результатом подобного «ложного обвинения», будут «катастрофическими» для Соединенных Штатов.

Напомним, 10 марта этого года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в разгар президентской кампании 2016 года. Кроме того, в конгрессе США обвинили экс-президента в сокрытии сотни дорогих подарков от иностранных правительств.