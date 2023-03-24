Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней и враньем для успокоения людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина не вступит в Европейский союз, а обещания об этом назвал брехней и стопроцентным враньем, которые направлены на успокоение людей.

«Будут ли они их дальше содержать? Не знаю. Все эти заявления про вхождение в ЕС – вы же понимаете, это брехня, враньё стопроцентное. Кому они там нужны в таком виде? Поэтому это так, чтобы успокоить людей и киевскую клику», - заявил зампред Совбеза РФ в ходе интервью с российскими СМИ.

Напомним, ранее «обманом» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал неполучение Киевом статуса кандидата в Европейского союза, а в начале марта этого года премьер-министр страны Денис Шмыгаль страны заявил, что украинские власти назначили директора Национального антикоррупционного бюро, выполнив таким образом последнее условие для страны-кандидата на вступление в Евросоюз.