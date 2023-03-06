Премьер Украины Шмыгаль заявил о выполнении Киевом последнего условия для страны-кандидата в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото: REUTERS

Власти Украины назначили директора Национального антикоррупционного бюро страны, выполнив таким образом последнее условие для страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Только что на внеочередном заседании назначили начальником бюро Семена Кривоноса. Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам премьера Украины, с назначением директора антикоррупционного бюро страна получила полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Правительство страны привержено принципу «нулевой толерантности» к коррупции и поддержке антикоррупционных институтов, заявил он.

Напомним, в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в ЕС. В июне Еврокомиссия предоставила Киеву официальный статус кандидата на членство в ЕС. Сайт KP.RU пытался разобраться, к чему это приведет.