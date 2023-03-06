Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 марта 2023 12:29

Премьер Украины Шмыгаль заявил о выполнении Киевом последнего условия для страны-кандидата в ЕС

Страна планирует начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Фото: REUTERS

Власти Украины назначили директора Национального антикоррупционного бюро страны, выполнив таким образом последнее условие для страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Только что на внеочередном заседании назначили начальником бюро Семена Кривоноса. Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам премьера Украины, с назначением директора антикоррупционного бюро страна получила полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Правительство страны привержено принципу «нулевой толерантности» к коррупции и поддержке антикоррупционных институтов, заявил он.

Напомним, в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в ЕС. В июне Еврокомиссия предоставила Киеву официальный статус кандидата на членство в ЕС. Сайт KP.RU пытался разобраться, к чему это приведет.