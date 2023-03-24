Медведев предупредил Украину о последствиях в случае попытки захватить Крым

Медведев заявил, что попытка Украины захватить Крым будет основанием для применения любого оружия Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Попытка Украины захватить Крым будет основанием для применения Россией любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства», – сказал он журналистам.

По мнению политика, право России на использование любого вооружения в случае посягательства на ее существование понимают «друзья» Москвы за океаном.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отправке украинских военных за границу для подготовки к захвату Крыма. По словам политика, Киев готовится «технически, оружием, силами, формирует бригады и наступательные подразделения разного рода и характера».