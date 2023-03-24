Президент Макрон попытался незаметно снять часы за 80 тысяч евро во время интервью о пенсионной реформе Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью по поводу важности пенсионной реформы попытался незаметно снять дорогие часы. Люди расценили этот жест как попытку убрать с глаз публики предмет роскоши и впали в ярость, сообщает издание L'Independant.

Во время беседы с журналистами в прямом эфире президент убрал руки под стол и снял с запястья часы. Их стоимость оценивают в 80 тыс. евро. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, который неуместен в рамках разговора о протестах людей, живущих на минимальные зарплаты.

Неловкий момент привлек внимание народа, а также депутатов. Большинство возмутилось поступком Макрона. Ему пророчат эффект Стрейзанд — социальный феномен, который заключается в том, что попытка изъять информацию из публичного доступа приводит к ее распространению.

В аппарате президента Франции попытались защитить главу страны, заверив, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость. В Елисейском дворце отметили, что Макрон активно жестикулировал во время интервью и его часы громко ударялись о стол, создавая звуковые помехи.

Напомним,сейчас во Франции проходят массовые акции протеста против принятия реформы, которая повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет.