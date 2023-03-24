Кремль еще не принял решения об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Кремль пока не принял решения об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике пока не принято, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, решение пока не принималось», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор лично пригласила Путина на саммит БРИКС, а также критически высказалась об ордере Международного уголовного суда об аресте российского лидера.

По словам главы МИД ЮАР, российский лидер приглашён на саммит вне зависимости от того, какие решения в его отношении выносит Международный уголовный суд. Пандор отметила, что хоть ордер на «арест» президента России и «вызывает некоторое беспокойство», на работу БРИКС влиять оно не будет.