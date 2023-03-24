Песков заявил о вмешательстве США во внутренние дела Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы Вашингтона назначить спецпредставителя для взаимодействия с Белоруссией, только говорят о продолжении линии США по вмешательству в дела других стран.

По словам пресс-секретаря российского президента, попытки Вашингтона вмешаться во внутренние дела Белоруссии требуют внимания, однако, как отметил Песков, в Кремле уверены, что Минск сможет воспрепятствовать таким действиям Вашингтона.

«США продолжают прямое и косвенное вмешательство в дела разных государств, включая Белоруссию. Это требует особого внимания, прежде всего со стороны наших белорусских друзей, не можем и мы оставаться безучастными», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в феврале этого года Министерство иностранных дел РФ передало ноту американскому посольству с требованием прекратить вмешательство в дела России.