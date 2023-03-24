Протестующие французы подожгли дверь в мэрии Бордо Фото: REUTERS

Участники протеста против пенсионной реформы подожгли вечером в четверг, 23 февраля, во время манифестации, организованной в четверг профсоюзами, подожгли дверь в здание мэрии Бордо.

Как передает газета Midi Libre, все произошло примерно в 20:00 по парижскому времени (22:00 мск). Отмечается, что дверь полностью сгорела, несмотря на усилия пожарных, быстро прибывших на место инцидента. Сообщается о задержании одного человека.

Согласно данным правоохранительных органов, в протестных акциях в Бордо приняли участие свыше 18 тысяч человек. Сообщается, что мирная манифестация быстро переросла в стычки с полицией, которые неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона протестующих.

Ранее французские власти заявили, что во время визита во Францию король Великобритании Карл III намерен посетить Бордо во вторник, 28 марта. Однако в профсоюзы собираются провести новый - десятый - всеобщий день протеста против пенсионной реформы. Позже поступило сообщение визит британского короля, планировавшийся на 26-29 марта, перенесли на фоне протестов.

Напомним, во Франции также проходят протесты против поставок вооружения Киеву.