МИД Украины введет санкции против румынского сенатора Шошоакэ из-за «угрозы нацбезопасности» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины осудило попытку поставить под сомнение территориальную целостность страны и инициировало санкционные ограничения в отношении румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая ранее внесла в парламент законодательный проект об аннексии некоторых украинских территорий. Такое заявление в пятницу, 24 марта, сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

«Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией», - заявил министр, отметив, что внешнеполитическое ведомство «инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности».

Напомним, Шошоакэ представила проект закона об отказе от добрососедских отношений с Киевом и аннексии части украинских территории Украины. Как отмечается в документе, аннексия должна произойти в 2027 году. Предлагалось аннексировать Герцу, Северную Буковину, Буджакул, а также Марамуреш.