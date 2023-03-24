Херш заявил, что США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах возможность взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» рассматривали еще в конце 2021 года. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш, указав на то, что уже в то время советник американского президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями этих диверсий.

«Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций - взорвать трубопровод», - заявил американский журналист в интервью китайской газете China Daily.

Напомним, накануне Херш заявил о том, что данные о взрывах на газопроводах Вашингтону помогает скрывать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как заявил американский журналист, во время своего визита в США глава немецкого правительства обсуждал диверсии на трубопроводах, а ЦРУ и разведку ФРГ попросили подготовить альтернативную историю о произошедшем на «Северных потоках».