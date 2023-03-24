В России 52% мужчин умирают раньше 65 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин поделился печальной статистикой. Официально, около 52% мужчин в России умирают, не достигнув возраста 65 лет. Причем из них 74% уходят из жизни внезапно, на рабочем месте.

— Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся - он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте, — сказал Аполихин.

Процент внезапных смертей еще выше — 81. Большинство из них не обращались в больницы.

В группе риска — мужчины от 40 до 65 лет — исследователи обнаружили повальное наличие «жирной» печени. Считается, что заболевание появляется от употребления алкоголя. Однако выяснилось, что основной причиной становится хронический стресс. Врач призвал вести здоровый образ жизни и заниматься физической нагрузкой. Также важно проходить обследования и заниматься профилактикой заболеваний.

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