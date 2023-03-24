Дерипаска оценил ситуацию в экономике США как крайне проблемную, фото: Артём Коротаев/ТАСС

Тотальная милитаризация, санкционная политика и военные акции в других странах стали причиной того, что экономика США сейчас находится в плачевном положении. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своих социальных сетях.

По мнению предпринимателя, нынешнее положение американской экономики можно охарактеризовать как «очень проблемное». Безрассудные действия властей США, уверен Дерипаска, привели к тому, что страна разбазарила почти 33 трлн долларов за год.

«Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», - пишет предприниматель.

Печатный станок запустить у американцев уже не выйдет, и единственный выход для Конгресса - решить, где и как взять ещё денег в долг. Также бизнесмен указал на то, что у США ещё и имеются необеспеченные депозиты, в размере 17 трлн долларов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что экономисты уже предрекают США новую Великую депрессию, в частности из-за обвала банковской системы, начавшейся с банкротства одного из крупнейших американских банков Silikon Valley.