Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется с МКС на Землю 28 марта 2023 Фото: прессс-служба Роскосмоса

Государственная комиссия одобрила возвращение поврежденного космического корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции на Землю 28 марта этого года, сообщает Роскосмос.

Как уточняется на сайте госкорпорации, возвращение корабля пройдет в беспилотном режиме. Космонавты уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке «Союза МС-22» и возвращаемые грузы в его спускаемом аппарате, говорится в сообщении.

«На «Союзе МС-22» предполагается возвратить на Землю около 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования», – отметили в Роскосмосе.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 МКС подверглась атаке метеорного потока. Удар пришелся по российскому кораблю «Союз МС-22», который пристыкован к станции. Метеор не смог пробить обшивку насквозь, но повредил наружную оболочку. Началась утечка в космос охлаждающего агента, который поддерживает постоянную температуру в корабле.