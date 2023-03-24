В Минпромторге РФ сочли разумным решение передать сеть «Леруа Мерлен» российскому бизнесу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение компании Adeo о передаче сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» российскому бизнесу разумно, считает заместитель министр промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Владелец принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», – сказал он журналистам.

Как отметил замглавы Минпромторга, российское представительство «Леруа Мерлен» имеет хорошие показатели и эффективный менеджмент.

Как писал сайт KP.RU, компания Adeo планирует передать все магазины сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» в России местному бизнесу. После продажи сети сохраняться 45 тысяч рабочих мест, пообещали в компании. Процесс передачи магазинов российскому бизнесу был начат несколько месяцев назад после приостановки инвестиции в «Леруа Мерлен».