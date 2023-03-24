Экс-разведчик США Риттер: Переданная ВСУ западная техника не выстоит против противотанковых систем России Фото: Александр КОЦ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о том, что российской армии не составит большого труда сжечь всю западную технику, которую отправляют на Украину. Противотанковые системы РФ, уверен он, готовили для таких столкновений. Об этом Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

По словам Риттера, несмотря на то, что у немецких танков Leopard 2, а также у американских Abrams, крайне высокие характеристики, их всё ещё можно достаточно легко подбить из стандартного ПТРК, который находится на вооружении в России. ВС РФ, заявляет бывший разведчик, готовились и к сценарию борьбы с западной техникой, а все характеристики современных танков им давно известны, так как они не такие уж и новые.

«Русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО», - говорит Риттер.

Также он подчеркнул, что основными орудиями против западных танков станут российские управляемые ракеты «Корнет», а также танки Т-90, которые ничем не уступают «Леопардам» и «Челленджерам».

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