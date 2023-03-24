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НовостиОбщество24 марта 2023 16:24

Суд арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС Беглова за получение взятки

Он взят под стражу на полтора месяца
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Суд арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС за получение взятки

Суд арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС за получение взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По информации ТАСС, Беглов взят под стражу на один месяц и 29 суток. Как уточнили в суде, он обвиняется по двум эпизодам с получением взяток (получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Кроме того, фигурантами этого дела стали начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, а также предприниматели Дмитрий Красногорский и Артем Бережной.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности задержала заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Беглова м ачальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Алеева. Вятку в размере 50 тысяч долларов собирались передать два бизнесмена, один из которых, предположительно, ранее работал в подразделении по борьбе с коррупцией таможни.