Суд арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС Беглова за получение взятки

Суд арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС за получение взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По информации ТАСС, Беглов взят под стражу на один месяц и 29 суток. Как уточнили в суде, он обвиняется по двум эпизодам с получением взяток (получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Кроме того, фигурантами этого дела стали начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, а также предприниматели Дмитрий Красногорский и Артем Бережной.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности задержала заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Беглова м ачальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Алеева. Вятку в размере 50 тысяч долларов собирались передать два бизнесмена, один из которых, предположительно, ранее работал в подразделении по борьбе с коррупцией таможни.