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НовостиОбщество24 марта 2023 17:04

149 профессий для прохождения альтернативной службы утвердил Минтруд

Также был утверждён список организаций, предусматривающих альтернативную службу
Сергей КУДРИН
149 профессий для прохождения альтернативной службы утвердил Минтруд

149 профессий для прохождения альтернативной службы утвердил Минтруд

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство труда России утвердило список из 64 специальностей и 85 должностей, которые подпадают под прохождение альтернативной службы. Также был заверен и список организаций, сотрудники которых должны проходить такую службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С полным списком можно ознакомиться в источнике, состоящем из 99 страниц. Среди профессий, призванных годными к альтернативной службе, в ведомстве назвали такие как: буфетчик, водитель, грузчик, дояр, животновод, коневод, кондуктор, лифтёр, маляр, лаборант химического анализа и многие другие.

Львиную долю списка занимают конкретные организации, сотрудники которых могут призываться для прохождения альтернативной службы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент России Владимир Путин ещё в 2022 году разрешил проходить альтернативную службу в период проведения спецоперации.