149 профессий для прохождения альтернативной службы утвердил Минтруд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство труда России утвердило список из 64 специальностей и 85 должностей, которые подпадают под прохождение альтернативной службы. Также был заверен и список организаций, сотрудники которых должны проходить такую службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С полным списком можно ознакомиться в источнике, состоящем из 99 страниц. Среди профессий, призванных годными к альтернативной службе, в ведомстве назвали такие как: буфетчик, водитель, грузчик, дояр, животновод, коневод, кондуктор, лифтёр, маляр, лаборант химического анализа и многие другие.

Львиную долю списка занимают конкретные организации, сотрудники которых могут призываться для прохождения альтернативной службы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент России Владимир Путин ещё в 2022 году разрешил проходить альтернативную службу в период проведения спецоперации.