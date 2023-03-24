Украинские СМИ: Бойцы ВСУ массово отказываются отправляться на передовую Фото: REUTERS

Украинские призывники всё чаще и чаще отказываются идти на передовую, отказываясь от службы несмотря на недавно вышедший указ об уголовной ответственности для отказников. Об этом пишут крупные СМИ Украины, в частности - издание «Страна.ua».

Сообщается, что число отказников стало крайне высоким, и постоянно увеличивается, в то время как офицеры ВСУ сознательно скрывают этот факт, чтобы не получить санкции со стороны высшего руководства.

Командиры украинской армии не пишут рапорты об отказниках также и потому, что боятся возможных проблем. С точки зрения руководства, наличие отказников будет означать, что офицер не справляется со своими обязанностями, а значит - может быть понижен в должности или даже попасть под военный суд.

В итоге все отказники остаются «в работе», но используют их в тылу, как рабочую силу для возведения укреплений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что министр обороны Украины Алексей Резников проговорился об отчаянном положении ВСУ в вопросе набора новых солдат. Мобилизацию Киев планирует проводить «до последнего украинца».