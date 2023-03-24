Посол России в Лондоне Келин: Британия не откажется от поставок снарядов с обеднённым ураном для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании не станут отказываться от своих планов передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, несмотря на двоякое отношение к этой идее в британском обществе. Об этом сообщил посол России в королевстве Андрей Келин, в интервью ТАСС.

По словам Келина, Великобритания не сможет отказаться от этих поставок, даже если бы захотела, потому что применение таких боеприпасов - устоявшаяся военная практика НАТО. Боеприпасы с обеднённым ураном применяются и в немецких танках Leopard 2, и в британских Challenger. В Альянсе считают, что эти боеприпасы безопасны, и отказ от поставок будет означать, что они признают угрозу, несомую этими снарядами.

При этом Келин отметил, что НАТО опираются на заключение ООН, в котором расплывчато обтекается тема опасности снарядов с обеднённым ураном. Сейчас же в медийное пространство начинают проникать иные мнения.

Посол добавил, что никакого диалога между Лондоном и Москвой по этому вопросу выстроить не удастся, а значит единственное что Россия может делать до реализации поставок - информировать мировое сообщество о том, какой вред нанесут эти боеприпасы украинцам и их плодородным землям.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему опасны боеприпасы с обеднённым ураном, как они повлияли на американских танкистов, применявших эти снаряды и броню с тем же компонентом.