Пушилин: До полного освобождения Марьинки осталось выбить ВСУ только из одного района города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска практически полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. До полного взятия города под контроль осталось выбить украинские войска только из одного, западного района. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Пушилин, в городе продолжаются ожесточённые бои, но до полной победы российских войск в Марьинки осталось совсем немного времени. Одна из западных частей города остаётся под контролем ВСУ, однако положение у украинских националистов плачевное.

Тем не менее, глава ДНР признал, что украинские войска продолжают упорствовать, а Киев регулярно присылает в Марьинку резервы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что офицеры ВСУ пытаются скрыть факт огромного числа отказников из числа новобранцев. Украинские мобилизованные отказываются ехать на передовую, и их оставляют на строительстве укреплений в тылу.