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НовостиОбщество25 марта 2023 2:36

«Леруа Мерлен» передает управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам

Такой шаг предпринят для сохранения рабочих мест для 45 тысяч сотрудников компании
Мария ПАВЛОВА
"Леруа Мерлен" передаст все свои магазины на территории России под управление местного менеджмента.

"Леруа Мерлен" передаст все свои магазины на территории России под управление местного менеджмента.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление всеми магазинами компании «Леруа Мерлен», находящимися в России, будет передано местному менеджменту. Об этом сказано в заявлении владельца компании - группы Adeo.

Процесс передачи начнется после одобрения операции со стороны российских регуляторов.

Напомним, сеть французских гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, проработала в России более 18 лет.

В официальном заявлении GROUPE ADEO, которой принадлежит Leroy Merlin, опубликованном в пятницу, 24 марта, сказано, что таким образом предполагается «после более чем 18 лет работы в России» сохранить рабочие места для более чем 45 тысяч российских сотрудников и оставить гипермаркеты к услугам жителей.

Напомним, в марте прошлого года руководство сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» приняло решение не уходить с российского рынка. Компания даже создала штаб по импортозамещению и планировала расширить ассортимент товаров.

В Минпромторге РФ сочли разумным решение передать сеть «Леруа Мерлен» российскому бизнесу. Российское представительство «Леруа Мерлен» имеет хорошие показатели и эффективный менеджмент, отметили в ведомстве.