«Леруа Мерлен» передает управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам

"Леруа Мерлен" передаст все свои магазины на территории России под управление местного менеджмента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление всеми магазинами компании «Леруа Мерлен», находящимися в России, будет передано местному менеджменту. Об этом сказано в заявлении владельца компании - группы Adeo.

Процесс передачи начнется после одобрения операции со стороны российских регуляторов.

Напомним, сеть французских гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, проработала в России более 18 лет.

В официальном заявлении GROUPE ADEO, которой принадлежит Leroy Merlin, опубликованном в пятницу, 24 марта, сказано, что таким образом предполагается «после более чем 18 лет работы в России» сохранить рабочие места для более чем 45 тысяч российских сотрудников и оставить гипермаркеты к услугам жителей.

Напомним, в марте прошлого года руководство сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» приняло решение не уходить с российского рынка. Компания даже создала штаб по импортозамещению и планировала расширить ассортимент товаров.

В Минпромторге РФ сочли разумным решение передать сеть «Леруа Мерлен» российскому бизнесу. Российское представительство «Леруа Мерлен» имеет хорошие показатели и эффективный менеджмент, отметили в ведомстве.