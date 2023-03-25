Украина повысит тариф на транзит российской нефти по «Дружбе» Фото: REUTERS

Киев намерен второй раз с начала текущего года повысить стоимость транзита российской нефти, проходящей по украинской территории по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии, Словакии и Чехии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Argus и свои источники.

Согласно данным агентства Argus, оператор «Укртранснафта» планирует повысить тариф на транзит нефти в страны Восточной Европы с 1 апреля этого года, что также подтверждают источники газеты, отмечая, что в этот раз ставку увеличат вдвое, до 27,2 евро за тонну.

Отмечается, что необходимость повышения тарифа украинская сторона объясняет затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, которая была разрушена в результате боевых действий. Собеседники газеты связывают данное решение с позицией Венгрии, которая не собирается отказываться от покупки нефти из России.

В «Транснефти», которая занимается поставками нефти по «Дружбе», сообщили изданию, что знают о планах Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры, а также сроки на данный момент неизвестны.

Собеседники издания сообщают, что Киев должен согласовать данное решение с получателями - Венгрией и Словакией.

Напомним, с 1 января этого года Украина повысила тариф на транзит нефти по «Дружбе» на 18,3% до 13,6 евро за тонну.