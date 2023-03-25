Норвежский производитель боеприпасов Nammo пожаловался на нехватку электричества из-за TikTok Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежский производитель боеприпасов и ракетных двигателей Raufoss Nammo опасается строящегося недалеко дата-центра TikTok, поскольку производство снарядов требует много электроэнергии, которого теперь может не хватать. Об этом пишет портал VG.

«Сотрудники круглосуточно производят ракеты и боеприпасы. В последнее время спрос на продукцию увеличился, в том числе за счет миллиардных заказов от правительства, министерства обороны и союзных стран, в том числе Украины», - сказано в статье о работе в цехах Raufoss Nammo.

Ранее производство Nammo было около местной гидроэлектростанции с дешевой электроэнергией, но предприятие расширяется. По данным регионального плана от февраля 2023 года, Норвегия испытывает дефицит электроэнергии, не имея достаточных мощностей для того, чтобы получить дополнительное электричество из других регионов.

В марте этого года стало известно, что TikTok решил установить энергоемкий дата-центр в Хамаре, на другом берегу озера Мьеса. На данный момент уже заключена сделка с поставщиком электроэнергии.

Гендиректор Nammo Мортен Брандтцег заявил, что властям Норвегии необходимо выбирать «между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций». По словам представителей компании, вся страна может «стать посмешищем» в НАТО, если наращиванию производства боеприпасов помешает TikTok.

Напомним, ранее Норвегия передала Украине танки Leopard 2, заявив, что теперь идет обучение украинских военных.