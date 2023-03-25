Видео мощного взрыва на шоколадной фабрике в США попало в Сеть Фото: REUTERS

По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге (штат Пенсильвания). Девять человек числятся пропавшими без вести. Момент взрыва попал на видео, которое распространилось в Сети.

Как передает агентство The Associated Press, взрыв прогремел в 16:57 по местному времени (23:57 мск). В результате взрыва обрушилось здание фабрики, а также было повреждено соседнее строение.

Как заявил начальник городской полиции Уэйн Холбен, причина взрыва на данный момент не установлена. Пресс-секретарь больницы Уэст-Рединга Джессика Безлер сообщила о восьми госпитализированных в результате происшествия.

Телеканал NBC 10 заявлял ранее, что пострадали по меньшей мере шесть человек. Данные о числе сотрудников, которые все еще находятся на фабрике, пока не приводится.

Напомним, в 2019 году мощный взрыв прогремел на другой американской фабрике. Все произошло в городе Уокиган в штате Иллинойс на фабрике по производству пластика.