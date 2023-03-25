Экс-советник ЦРУ допустил, что поражение Украины вынудит США задействовать войска НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поражение Украины в текущем конфликте неминуемо на фоне острой нехватки боеприпасов в украинской армии. Такое мнение в статье на портале Daily Reckoning высказал бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс, допустив, что в таком случае западные страны пойдут на прямой конфликт с Россией.

«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это борьба чисел, и они на стороне России», - сказано в материале.

Автор статьи называет возможное поражение Украины геополитической катастрофой для США, схожей с поражением во Вьетнаме, и превосходящей другой внешнеполитический кризис современности, такие как война в Ираке или же Афганистане.

По его словам, одним из вариантов для Вашингтона при поражении Киева станет полноценный ввод войск Североатлантического альянса на Западную Украину под гуманитарным предлогом, что может вызвать прямое столкновение с Россией.

Отмечается, что американская сторона может также и настоять на вмешательстве Варшавы в конфликт и оккупацию Польшей Западной Украины для предотвращения продвижения российских войск.

Напомним, накануне бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российским войскам не составит большого труда сжечь всю западную технику, которую поставили Украине.