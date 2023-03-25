Володин призвал запретить деятельность Международного уголовного суда в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в субботу, 25 марта, заявил о необходимости разработать изменения в законодательстве, которые будут вводить запрет на деятельность в России Международного уголовного суда (МУС), а также призвал предусмотреть ответственность за поддержку деятельности МУС в стране.

«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, непризнаваемый Москвой Международный уголовный суд на прошлой неделе, 17 марта, выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Как писал сайт KP.RU, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий МУС, а также установить всех судей, принимавших данное решение.