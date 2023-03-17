Бастрыкин поручил провести проверку в связи с выдачей незаконного ордера на «арест» Путина

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку ордеров на арест Международного уголовного суда Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести процессуальную проверку действий Гаагского Международного уголовного суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, непризнаваемый РФ Международный уголовный суд в пятницу, 17 марта 2023 года, выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В пресс-службе уточнили, что в рамках процессуальной проверки следственный комитет установит конкретные лица из числа судей Гаагского суда, которые принимали данные незаконные решения

.Напомним, о незаконности и юридической ничтожности ордеров Международного уголовного суда ранее заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Также без внимания “ордер на арест” президента России не оставил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, который указал предназначение данных документов ироничным постом со значком туалетной бумаги.