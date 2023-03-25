Поляки призвали выгнать украинских беженцев после демонстрации флага УПА* на акции в Кракове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского издания Kresy раскритиковали акцию украинских беженцев, которая прошла в городе Краков, и где продемонстрировали флаг УПА*.

Как сообщает издание, митинг прошел на главной площади Кракова, а участники акции держали в руках флаг УПА*, при этом, как отмечается, демонстрация данного флага не вызвала никакой реакции правоохранителей.

«Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Плюют нам в лицо. Где "польские" правоохранители?», - написал один из читателей

«А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов», - спросил другой комментатор.

Один из пользователей выразил надежду, что возможно это «чему-то научит поляков». «Но я искренне сомневаюсь в этом», - отметил он.

Другой читатель призвал «ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете».

Напомним, ранее историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста призвал Варшаву покончить с политикой «хорошего дяди» для украинских беженцев, отметив, что теперь попытки уменьшить уровень помощи приводят к «агрессивной реакции со стороны все более требовательных украинцев».

* Экстремистская организация, запрещенная в России