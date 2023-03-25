Медведев выступил за запрет на получение доходов в России для иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил за введение законодательного запрета для иноагентов на получение доходов из источников в России. Речь идет о тех, кто уехал за пределы страны, дискредитирует наши Вооруженные силы, но продолжает зарабатывать на родине.

В ходе ответа на вопрос журналистов Дмитрий Медведев 25 марта отметил, что считает аморальным и недопустимым то, что уехавшие за границу иноагенты, совершившие уголовное преступление, получают деньги из РФ.

— Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России, — заявил Медведев.

Ранее политик высказался о покинувших страну артистах. Зампредседателя Совбеза уверен, что они скоро начнут возвращаться, так как потеряли большую часть аудитории и «никому там не нужны».