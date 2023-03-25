Зурабишвили заявила, что Запад не заинтересован в открытии второго фронта против России в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что западные страны никак не заинтересованы в открытии второго фронта против России на грузинской территории.

«Какой второй фронт? И когда было, чтобы наши западные партнеры нас подталкивали к какому-то конфликту? Наоборот, с кем я встречалась, ни у кого нет желания, чтобы возникла еще одна где-то лишняя дестабилизация», - сказала глава государства в эфире телеканала TV Pirveli .

Зурабишвили заявила, что все, напротив, мечтают о том, чтобы Черное море и Кавказ «были спокойными», напомнив «сложные отношения между Арменией и Азербайджаном».

Ранее журналист польского издания Mysl Polska Матеуш Пискорский заявил о планах Соединенных Штатов использовать грузинскую территорию для разжигания конфликтов на южных рубежах России. По его словам, на данный момент Грузия «осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе».