В Польше заявили о желании США использовать Грузию для разжигания конфликтов на южных рубежах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон намерен использовать Грузию для разжигания конфликтов на южных рубежах России. Такое мнение высказал журналист польского издания Mysl Polska Матеуш Пискорский.

«Грузия сейчас осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе», - сказано в статье.

Как отмечается в материале, страны, которые пытаются избежать участия в конфликте между западными странами и Россией, расплачиваются по-крупному за это, поскольку в итоге сталкиваются с непредвиденными трудностями. По словам автора статьи Грузия является самым актуальным примером.

«Одно можно сказать наверняка: вокруг России вспыхнут новые пожары. Их поджигателям судьбы народов, сгорающих в это огне, совершенно безразличны», - сказано в материале.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 марта, рассмотрение в Грузии прекратили рассмотрение закона «об иностранных агентах» на фоне протестов в Тбилиссии, который министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил с киевским «майданом».