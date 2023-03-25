Financial Times: Евросоюз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

Евросоюз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с Зеленским Фото: REUTERS

Неназываемый чиновник Евросоюза признался изданию Financial Times, что ЕС «подталкивает» председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник деловой газеты рассказал, что для европейских лидеров важно взаимодействие китайского лидера не только с Москвой, но и с Киевом.

Ранее появилась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с Зеленским. Сделать это он намеревался после поездки в Россию.

В пятницу, 24 марта, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор президента Украины и председателя КНР пытаются организовать в правительстве. Однако есть сложности, которые заключаются в позиции Китая — в Киеве не понимают, определился ли Пекин с тем, какую роль хочет сыграть в урегулировании конфликта. Подоляк отметил, что пока непонятно, собирается Си Цзиньпин активно участвовать в этой миссии или останется сторонним наблюдателем.