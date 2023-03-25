Медведев призвал перестать экранизировать произведения проклинающего Россию Бориса Акунина* Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не экранизировать произведения иноагента Бориса Акунина*, который уехал за границу и «проклинает Россию». Аналогичные фильмы можно снять по книгам других, более патриотичных писателей.

— Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооружённые силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам, — выразил недоумение российский политик.

Дмитрий Медведев считает, что талант Акунина* не дает разрешения ему получать доход в такой ненавистной фантасту России. При этом у нас достаточно других авторов и произведений на похожую тему.

— Живешь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о необходимости законодательного запрета на получение уехавшими из страны иноагентами дохода в РФ.

*Минюст РФ включил Бориса Акунина в список физлиц-иноагентов.