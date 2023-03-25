Медведев поддержал идею о распространении пиратских копий западной продукции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал идею о распространении пиратских копий западной продукции в интернете, призвав причинить этим компаниям максимальный урон.

«Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон», - заявил политик, указав на то, что эти компании должны обанкротиться.

Медведев заявил, что ранее отрицательно относился к пиратству, считая, что лучше переплатить, однако сейчас его точка зрения изменилась. «Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги», - заявил он, рекомендуя искать «правильных пиратов». Напомним, ранее в качестве одной из мер поддержки российской экономики рассматривался вариант отмены наказания за использования нелицензированного программного обеспечения из стран, поддерживающих антироссийские санкции. При этом Минцифры РФ выступило против легализации «пиратских» программ.