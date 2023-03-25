NYT: интернациональный легион Украины состоит из 1,5 тысячи наемников вместо заявленных 20 Фото: REUTERS

В Украинском интернациональном легионе на данный момент состоят около 1,5 тыс. человек. При этом ранее Киев сообщал, что в его ряды войдут 20 тыс. иностранных наемников. О том, что заявления Украины оказались сильно преувеличены, сообщила газета New York Times, со ссылкой на собственные источники.

Киев планировал зачислить в свой интернациональный легион 20 тыс. наемников. Реальность оказалась не такой радужной и на сегодня там состоят порядка 1,5 тыс. иностранцев.

В распоряжении NYT оказались внутренние документы легиона. В них говорится, что в ходе вербовки пришлось столкнуться со стагнацией.

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