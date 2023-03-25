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НовостиПолитика25 марта 2023 10:05

NYT: интернациональный легион Украины состоит из 1,5 тысячи наемников вместо заявленных 20

Заявления Киева оказались далеки от реальности
Мила ГЕНЬ
NYT: интернациональный легион Украины состоит из 1,5 тысячи наемников вместо заявленных 20

NYT: интернациональный легион Украины состоит из 1,5 тысячи наемников вместо заявленных 20

Фото: REUTERS

В Украинском интернациональном легионе на данный момент состоят около 1,5 тыс. человек. При этом ранее Киев сообщал, что в его ряды войдут 20 тыс. иностранных наемников. О том, что заявления Украины оказались сильно преувеличены, сообщила газета New York Times, со ссылкой на собственные источники.

Киев планировал зачислить в свой интернациональный легион 20 тыс. наемников. Реальность оказалась не такой радужной и на сегодня там состоят порядка 1,5 тыс. иностранцев.

В распоряжении NYT оказались внутренние документы легиона. В них говорится, что в ходе вербовки пришлось столкнуться со стагнацией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что направление наемников и военной техники с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации в НАТО.

Следственный комитет России раскрыл информацию о «зарплатах» зарубежных бойцов. Киев платит им от 30 до 100 тыс. гривен.