СМИ: Украинские военные стали чаще пить на службе Фото: REUTERS

Солдаты ВСУ стали чаще пить на службе, но наказывают их за это только штрафами. Об этом сообщает украинское интернет-СМИ «Страна.ua». Размер штрафа составляет 17 тыс. гривен.

Журналисты рассказали, что в последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим ВСУ за распитие алкоголя во время несения службы. Стандартной мерой наказания становится штраф. Уличенные в пьянстве платят 17 тысяч гривен, что в переводе на рубли составляет около 35 тысяч.

Подобные судебные решения были вынесены в Закарпатской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожья.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ растет количество бойцов, которые отказываются идти на передовую. Офицеры скрывают масштаб ситуации перед начальством, чтобы не навлечь на себя проблемы. «Отказников» отправляют на работы в тылу.