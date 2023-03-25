ЕС обсуждает меры против стран Центральной Азии за помощь России в обходе санкций Фото: Shutterstock

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние документы ЕС сообщила, что там обсуждают возможность введения санкций против стран Центральной Азии. Таким образом Евросоюз хочет предупредить третьи страны о том, что их ждут «серьезные последствия» за поддержку России.

В ЕС уверены, что страны Центральной Азии помогают России в обходе западных санкций. За это в отношении физических и юридических лиц этих государств планируют ввести торговые ограничения в виде недопущения к единому рынку Евросоюза.

Отмечается, что ограничения будут вводить против всех физических и юридических лиц, а также целых стран, которые задействованы в реэкспорте в Россию оборудования и товаров, на которые распространяется режим санкций. Но изначально будет дипломатическое предупреждение, передает The Daily Telegraph указанные в документе сведения.

В качестве доказательства того, что России якобы помогают обходить санкции, называют рост объемов торговли РФ с ее центральноазиатскими соседями, который за последний года составил порядка 60-80%.

В Европе всерьез обеспокоены наличием возможностей у России обходить ограничения. В 11-й пакет экономических санкций включат меры по их устранению.