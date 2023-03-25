Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях ВСУ ради выгоды Фото: соцсети

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в том, что те используют жизни собственного народа ради корыстной выгоды.

— Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский, на Украине. Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел? — гневно спросил Соскин.

Бывший советник экс-президента Украины отметил, что нынешнее правительство устраивает пир во время чумы, установив полную диктатуру. Пока обычные граждане гибнут в боях, «паразиты» чиновники и олигархи хорошо себя чувствуют и «разъезжают на иномарках».

Ранее издание Washington Post писало о снижении качества вооруженных сил Украины из-за больших потерь опытных военных. Так, Киев лишился многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. Эти данные ставят под сомнения возможность анонсированного весеннего наступления.