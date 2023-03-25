Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 марта 2023 12:34

Препарат для диабетиков «Оземпик» продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года

Росздравнадзор: Препарат для диабетиков «Оземпик» продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года
Мила ГЕНЬ
Препарат для диабетиков «Оземпик» продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года

Препарат для диабетиков «Оземпик» продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять на территорию РФ по меньшей мере до декабря 2023 года. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, комментируя информацию о прекращении поставок, появившуюся в СМИ.

Росздравнадзор подтвердил, что датская компания Novo Nordisk планирует прекратить импорт своего препарата «Оземпик» в РФ. Однако такие решения не принимаются мгновенно, поэтому какое-то время лекарство от диабета продолжит поступать в российские аптеки.

Уведомление о планах прекратить поставки пришло Росздравнадзору в ноябре 2022 года. По существующему законодательству уведомлять о приостановке сотрудничества фарм-производители должны заранее — минимум за один год.

— Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года, — успокоили россиян в Федеральной службе.

Ранее KP.RU выяснял у экспертов, возможен ли в России дефицит лекарств из-за санкций.