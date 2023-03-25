Препарат для диабетиков «Оземпик» продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять на территорию РФ по меньшей мере до декабря 2023 года. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, комментируя информацию о прекращении поставок, появившуюся в СМИ.

Росздравнадзор подтвердил, что датская компания Novo Nordisk планирует прекратить импорт своего препарата «Оземпик» в РФ. Однако такие решения не принимаются мгновенно, поэтому какое-то время лекарство от диабета продолжит поступать в российские аптеки.

Уведомление о планах прекратить поставки пришло Росздравнадзору в ноябре 2022 года. По существующему законодательству уведомлять о приостановке сотрудничества фарм-производители должны заранее — минимум за один год.

— Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года, — успокоили россиян в Федеральной службе.

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