Российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за прошедшие сутки 11 бепилотников Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими средства ПВО были перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

Как писал сайт KP.RU, ранее системы ПВО Вооруженных сил России сбили 31 украинский беспилотник и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества уничтожившим беспилотники в Севастополе девушкам-военным.