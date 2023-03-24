Шойгу вручил ордена Мужества уничтожившим беспилотники в Севастополе девушкам-военным

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сергей Шойгу вручил девушкам-военным, которые уничтожили беспилотники в Севастополе, ордена Мужества. Об этом в пятницу, 24 марта, заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, в минувшую среду, 22 марта, корабли Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников украинских войск. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в общей сложности было уничтожено три дрона, которые собирались проникнуть в Севастопольскую бухту, а российские военные корабли, принимавшие участие в операции, не пострадали.

Позже Шойгу сообщил, что атака беспилотных летательных аппаратов украинской армии была отражена российскими девушками-военнослужащими, уточнив, что два из трех дронов сбили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации … Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов», - сказано в заявлении Министерства обороны РФ.