Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек» Фото: кадр из видео

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» несут для военнослужащих Вооруженных сил Украины наибольшую опасность, заявил один из украинских офицеров.

В интервью изданию «Страна.ua» военный ВСУ рассказал, что «при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался». По его словам, это оружие «выжигает все, что можно». Кроме того, отметил он, российские войска применяют авиабомбы ФАБ, которые «взламывают любые укрепления».

Как подчеркнул украинский военный, ВСУ испытывают серьезную нехватку артиллерийских систем и снарядов к ним. Именно это негативно повлияло на ситуацию под Артемовском, поскольку гораздо более плотный артиллерийский огонь Вооруженных сил России позволил им подойти к основным дорогам, ведущим к городу, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военные сравнили ТОС «Солнцепек» со снайперской винтовкой: военнослужащие используют машину по принципу «один выстрел – одна цель».