Российские военные сравнили ТОС «Солнцепек» со снайперской винтовкой Фото: кадр из видео

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» можно применять как снайперскую винтовку, эта машина является очень грозным вооружением, заявили военнослужащие Вооруженных сил России.

«Выжигает все, что можно. Площадь поражения – до трех футбольных полей. Каждая ракета попадает именно по тем координатам, которые выдает вышестоящий штаб. От данной машины очень тяжело скрыться, уйти. То есть мы стреляем и используем машину, как снайперскую винтовку: один выстрел – одна цель», – сказал один из военных на видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Российские военнослужащие применили ТОС «Солнецепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск, который «проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ», сообщили в ведомстве. Как отметили в Минобороны, военным удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой.

Напомним, ранее военные ВС РФ начали перебрасывать ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ заявляло, что Вооруженные силы Украины охотятся за российскими «Солнцепек» из-за эффективности.