Американский полковник Макгрегор назвал просчет Зеленского в Артемовске

Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский загнал крупное соединение ВСУ в ловушку в Артемовске Фото: REUTERS

Решение президента Украины Владимира Зеленского направить в Артемовск как можно больше военных привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения украинских войск, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы бросают туда еще больше военных. Их уничтожение в огненной ловушке продолжится до тех пор, пока Киев подпитывает это направление», – заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Полковник не стал давать точных прогнозов по срокам взятия Артемовска российскими войсками, однако признал, что ВС России проводит массированное наступление на территории Украины.

Напомним, ранее Дуглас Макгрегор высказал мнение, что взятие Артемовска российскими войсками и окружение ими группировки Вооруженных сил Украины приведет к обвалу южного фронта украинской обороны. Как полагает полковник, украинские войска находятся в тяжелом положении, поскольку испытывают нехватку продовольствия, боеприпасов и медикаментов. По мнению Макгрегора, Киев бросил своих солдат на произвол судьбы.